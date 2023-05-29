Лавров прибыл с визитом в Кению

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая прибыл с визитом в столицу Кении Найроби. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что в Найроби глава российской дипломатии встретится с политическим руководством страны. В последний раз Лавров был с визитом в Кении в 2010 году.

Ранее Сергей Ларов обсудил вместе со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Глава МИД России выразил признательность за взвешенный подход Пекина к украинскому кризису и высоко оценил готовность КНР играть позитивную роль в его урегулировании.