04:56Политика
Лавров прибыл с визитом в Кению
Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая прибыл с визитом в столицу Кении Найроби. Об этом сообщает ТАСС.
Ожидается, что в Найроби глава российской дипломатии встретится с политическим руководством страны. В последний раз Лавров был с визитом в Кении в 2010 году.
Ранее Сергей Ларов обсудил вместе со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем перспективы урегулирования конфликта на Украине.
Глава МИД России выразил признательность за взвешенный подход Пекина к украинскому кризису и высоко оценил готовность КНР играть позитивную роль в его урегулировании.
Лавров допустил, что мир подошел к более опасной черте, чем в период холодной войны
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