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12:14

ЦИК объявил о старте избирательных кампаний

политика власть общество

12:14

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Избирательные кампании по выборам в Единый день голосования стартуют с 30 мая, заявила Элла Памфилова. Она сказала об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Фактически мы даем старт избирательной кампании, завтра она стартует к выборам 8 сентября", – сказала она, передает Агентство "Москва".

В Единый день голосования 8 сентября 2019 года будет проводиться более 5000 избирательных кампаний. В 22 регионах пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров.

В 16 регионах в этот день будут выбирать высшие должностные лица субъектов. В 13 регионах состоятся выборы депутатов законодательных или представительных органов государственной власти, в трех пройдут выборы глав муниципальных образований административных центров.

Памфилова заявила, что на выборах всех уровней будет замещено около 47 тысяч мандатов и выборных должностей. В Москве пройдут 8 сентября выборы депутатов в столичный парламент.

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политика власть общество

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