РФ внесла в черный список ряд граждан Исландии, Норвегии и Гренландии

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РФ внесла в черный список ряд парламентариев, членов правительства, представителей деловых и академических кругов и СМИ Исландии, Норвегии и Гренландии.

"В связи с присоединением Исландии, Норвегии, а также датских автономий Гренландии и Фарерских островов к антироссийским санкциям Европейского союза, предусматривающим в числе прочего персональные ограничения против российских официальных лиц, приняты встречные меры в отношении 9 представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, 3 представителей Гренландии и 3 представителей Фарерских островов", – уточняется в сообщении.

Накануне министерство иностранных дел РФ опубликовало перечень граждан Канады, которым на постоянной основе запрещен въезд в Россию. В список включили 592 физлиц, в том числе политиков и публицистов.

Ситуация между странами осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

