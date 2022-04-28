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Политика

18:45

МИД РФ опубликовал список граждан Канады, лишенных права въезда в страну

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство иностранных дел РФ опубликовало перечень граждан Канады, которым на постоянной основе запрещен въезд в Россию. Документ размещен на официальном сайте ведомства.

В список персональных санкций попали 592 человека. В их числе – сенаторы парламента Канады, члены палаты общин парламента от Либеральной и Консервативной партий, а также другие политики и публицисты.

В МИД РФ подчеркнули, что санкционный список стал реакцией на ранее произошедшие враждебные действия руководства Канады. В ведомстве также призвали канадские власти "отказаться от русофобского курса", который лишает страну самостоятельности в вопросах внешней политики.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство внесло 61 гражданина Канады в стоп-лист на постоянной основе в ответ на вводимые Оттавой санкции.

Местные власти, в частности, ввели ограничения против 14 физических лиц в России. В этот список попали председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, виолончелист Сергей Ролдугин и другие.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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