США усилят военное присутствие в Польше

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Польша и США договорились о расширении американского военного присутствия в республике, сообщает ТАСС.

"Мы можем сказать так: решение, касающееся количественного усиления американских войск в Польше, принято", – заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

По его словам, сейчас обсуждаются детали. Блащак надеется, что переговоры будут завершены в текущем году.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган предложил Дональду Трампу сформировать рабочую группу в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии и договорились о сотрудничестве по борьбе с терроризмом.