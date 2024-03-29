В нескольких городах Украины вновь прогремели взрывы – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы прогремели в нескольких городах Украины второй раз за ночь, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Воздушная тревога второй раз за ночь была объявлена на Украине, а сейчас она действует на всей территории страны. Сообщается о взрывах в Львове и Днепре, а также в Полтавской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины.

В ночь на 29 марта на Украине уже произошла серия взрывов. Так, взрывы прозвучали в Павлограде, Днепропетровске и Черкассах, а также в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Ранее руководитель министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что на территории страны обнаружены масштабные повреждения объектов энергетического комплекса, поэтому в некоторых регионах возникли перебои с электричеством.

