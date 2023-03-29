Около 50 стран в коалиции "Рамштайн" участвуют в конфликте на стороне Киева – Патрушев

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Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в спецоперации на стороне Украины, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС в Нью-Дели.

В эту коалицию входят все страны НАТО, большинство государств ЕС и их союзники в Африке и Азии. Неформальное название группы связано с тем, что ее члены встречаются на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии.

По словам Патрушева, на территории государств Альянса идет активная подготовка украинских военнослужащих. Он подчеркнул, что государствам – членам ШОС надо работать на сохранением обычаев и традиций стран, отстаиванием универсальных общечеловеческих ценностей, недопущением вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

"Государства – члены ШОС не понаслышке знакомы с конкретными проявлениями таких деструктивных действий. Один из ярчайших примеров стремления американцев и их сателлитов к мировой гегемонии – спровоцированный ими кризис на Украине", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Патрушев заявлял, что Россия уже дважды в истории спасала Соединенные Штаты от развала – в XVIII и XIX веках. Он отметил, что РФ является историческим защитником суверенитета и государственности любых народов. По его словам, в настоящее время в Штатах усиливаются противоречия между партиями, финансовыми структурами и корпорациями.

Патрушев также отмечал, что у России есть современное уникальное оружие, способное уничтожить любого противника. Секретарь Совбеза подчеркнул, что у РФ хороший запас терпения.



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