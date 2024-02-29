В Москве задержали главреда "Новой газеты" Сергея Соколова

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Главного редактора "Новой газеты" (лишена свидетельства о регистрации СМИ) Сергея Соколова доставили в отдел полиции. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

По информации газеты, Соколов по требованию сотрудников правоохранительных органов прибыл в отдел для составления административного протокола по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("О дискредитации ВС РФ").

"К материалам административного дела приложена экспертиза, проведенная радиочастотным центром (точное название: СМК ФГУП "ГРЧЦ"). Дело касается одной из публикаций "Новой газеты", – говорится в сообщении.

Рассматривать дело будут в Перовском суде. Время слушания по делу остается неизвестным.

Ранее столичный суд отказал экс-главреду "Новой газеты", лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову (признан в РФ иноагентом) в исключении из реестра лиц с подобным статусом. Его признали иноагентом в сентябре 2023 года.

