Ганчев назвал Табаевку еще одним шагом к освобождению всей Харьковской области

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Освобождение села Табаевка Харьковской области является еще одним шагом к установлению контроля России над всем регионом. Об этом заявил глава администрации области Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.

Ганчев отметил, что российские военные продолжают движение в направлении Купянска. В январе его администрация отмечала, что под контролем РФ в Харьковской области находятся 35 населенных пунктов.

"Очень нелегкая задача стоит перед нашими солдатами, враг довольно сильно укрепился. Но мы верим в наших ребят и победу", – подчеркнул он.

Минобороны РФ 29 января сообщило, что российские войска освободили село Табаевка в Харьковской области на купянском направлении. Кроме того, в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области российские силы смогли отразить три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад украинских войск.

Помимо этого, ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области 21 января. Также на данном направлении российская армия отразила семь атак украинских войск, в результате чего ВСУ потеряли около 55 военных и два автомобиля.

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