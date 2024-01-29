На Украине ускользает надежда на победу в конфликте с РФ – СМИ

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На Украине впали в отчаяние из-за растущей международной усталости от конфликта и недостаточного количества помощи от западных государств. Об этом сообщил колумнист издания The Washington Post Ишан Тарур.

Журналист выпустил материал под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают". По словам Тарура, за весь период конфликта в Киеве продолжают мольбу к партнерам на Западе – больше оружия, больше помощи и больше политических обязательств.

Представитель СМИ напомнил о поездке Владимира Зеленского по западным столицам в конце 2023 года. В ходе своего турне украинский лидер просил помощи "на фоне растущей международной усталости от конфликта и паралича в конгрессе США из-за нового дополнительного финансирования Киева", указал Тарур.

В материале говорится, что американские чиновники и их коллеги на Западе ждут, что 2024 год будет "неурожайным", поскольку все более истощаемые силы Киева сосредоточатся на консолидации своей обороны.

Между тем в СМИ писали, что стратегия Вашингтона по поддержке Украины нацелена не на стремления вернуть контроль над утраченными территориями в 2024 году, а на оборону. Долгосрочной целью этой стратегии называется укрепление украинских вооруженных сил и экономики, сообщили журналисты.

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