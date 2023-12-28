Франция, ФРГ, Британия и США осуждают Иран за ускорение производства обогащенного урана

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США, Франция, Германия и Великобритания считают, что наращивание Ираном темпов обогащения урана не может объясняться какими-либо целями в гражданской сфере. Об этом со ссылкой на их совместное заявление сообщает ТАСС.

Власти этих стран считают, что согласно данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран "утроит ежемесячное производство обогащенного до 60% урана".

"Мы осуждаем эти действия, являющиеся частью не сбавляющей темпов ядерной программы Ирана", – указано в заявлении.

Авторы документа подчеркивают, что "производство Ираном высокообогащенного урана не имеет убедительных оснований в гражданской сфере". Страны призывают Тегеран "полностью сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы агентство имело возможность получить подтверждения того, что ядерная программа носит исключительно мирный характер".

Ранее СМИ сообщали, что Иран нарастил темпы обогащения урана до 60%, с 3 до 9 килограммов в месяц. Согласно докладу МАГАТЭ, Иран обладает достаточным количеством обогащенного до 60% урана, чтобы при дальнейшем обогащении его можно было использовать для создания трех атомных бомб.

Ранее США, Франция, Германия и Британия призвали Тегеран соблюдать международные обязательства после доклада МАГАТЭ по ядерному объекту в иранском Фордо. Подобное было обусловлено обнаружением другой конфигурации центрифуг на ядерном объекте в ходе его посещения специалистами МАГАТЭ.

