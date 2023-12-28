В МИД РФ заявили, что ЕС и Литва не выполняют договоренности по транзиту товаров в Россию

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Россия будет добиваться от Литвы и Евросоюза выполнения взятых на себя обязательств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне ситуации с заторами на российско-литовской границе, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, такая ситуация сложилась по вине Литвы, а причиной дорожных проблем стала неспособность Вильнюса и ЕС соблюдать договоренности РФ и Евросоюза 2002 и 2004 годов.

"В результате ужесточения со стороны Литвы таможенного контроля, "квотирования" грузовых железнодорожных перевозок и ограничения пассажирского движения на российско-литовской границе начали образовываться заторы", – объяснила Захарова.

Очередь из грузовиков возникла 25 ноября в Калининградской области, на российско-литовской границе. Затор продолжал расти в декабре. В середине месяца проезда ожидали уже 265 машин. Очередь удалось убрать лишь 25 декабря.

В свою очередь, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Вильнюс в одностороннем порядке и без уведомлений снижал пропускную способность пропускного пункта.



Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поддержал продление на 2024 год безвизового режима въезда в страну для граждан Латвии, Литвы и Польши.



До этого Захарова подчеркивала, что Россия даст зеркальный ответ на ситуации с "Домами Москвы" на территории Прибалтийских государств.

В декабре 2022 года стало известно о том, что власти Литвы решили снести "Дом Москвы" в Вильнюсе. Снос сооружения планировали осуществить до конца декабря 2023 года, однако его пришлось перенести на следующий год.

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