В Вильнюсе снесут Дом Москвы

Фото: facebook.com/remigijus.simasius (признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации)

Участковый суд Вильнюса дал строительной инспекции право на снос Дома Москвы в столице Литвы. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу инспекции.

В сообщении отмечается, что суд наложил на Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" штраф в размере 300 евро, который начисляется за каждый день просрочки исполнения постановления суда.

В ближайшее время строительная инспекция должна подготовить ​​смету на демонтаж здания и выбрать подрядчика. Снос планируется завершить к концу 2023 года.

Решение о строительстве Дома Москвы в Вильнюсе было принято после визита в столицу Литвы тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. Дом Москвы задумывался как центр культурного и делового сотрудничества между столицами стран. В 2008 году было получено разрешение на строительство здания.

Ранее стало известно, что Дом Москвы в столице Литвы возвели на перекрестке улиц Юозапавичуса и Ринктинес. Шестиэтажное здание состоит из двух функциональных зон – театра и административных помещений. В цокольном этаже размещены джаз-клуб и бар-ресторан.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!