Лавров заявил, что у режима Зеленского нет воли к миру

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Режим президента Украины Владимира Зеленского мыслит категориями войны, у него отсутствует воля к миру. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

"Вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима Зеленского. Его представители мыслят категориями войны и прибегают к весьма агрессивной риторике", – сказал он.

По словам Лаврова, ни о каком прекращении боевых действий не ведется и речи. Он также отметил, что до сих пор продолжает действовать введенный Зеленским 30 сентября 2022 года запрет на переговоры с российским руководством.

"Выводы делайте сами", – резюмировал министр.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что российская сторона разработала условия, на которых может вступить в переговоры с Киевом. По ее словам, эти условия были заявлены с начала СВО, однако на данный момент предпосылок для урегулирования ситуации на Украине пока не появляется.

При этом СМИ сообщают, что европейские страны и Соединенные Штаты Америки в негласных беседах меняют задачу украинской политики в сторону возможных мирных переговоров. Ранее же западные страны придерживались политики по "тотальной украинской победы над РФ".

РФ готова рассмотреть предложения по урегулированию ситуации на Украине – Лавров