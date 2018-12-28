Москва и Лондон обменялись визами для будущих сотрудников дипмиссий

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Москва и Лондон впервые с марта выдали на взаимной основе определенное количество виз будущим сотрудникам дипмиссий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Лондоне.

"Таким образом, действительно произойдет частичное восполнение численного состава после ущерба, нанесенного в результате инициированного Лондоном выдворения 23 российских и затем 23 британских дипломатов", – сообщил диломат.

Ранее посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил о предстоящем постепенном восстановлении численности российских и британских дипломатов. Однако в МИД Великобритании опровергли эту информацию.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН политолог Юрий Почта отметил, что Россия всегда занимала позицию "деэскалации напряжения", а ухудшение отношений вызвано инцидентом с попыткой отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.