Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег Францию и Германию от вмешательства в российские дела, после того, как эти страны потребовали освободить украинских моряков, сообщает ТАСС.

Володин заявил, что сейчас идет следствие, и решение по задержанным морякам должен вынести суд.

Он также предположил, что лидерам европейских стран известно, что вмешательство в процесс правосудия – недопустимо, и может стать предметом внимания правоохранительных органов.

"Хотелось бы предостеречь от таких заявлений в адрес нашей страны, которая входит в Совет Европы, и национальное законодательство которой соответствует всем стандартам международного права", – отметил председатель Госдумы.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с требованием освободить из-под ареста украинских моряков, задержанных российскими пограничниками при входе в Керченский пролив со стороны Черного моря.

Кроме того, главы государств настаивают на обеспечении свободного прохода через Керченский пролив.