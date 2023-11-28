Госдума и российский кабмин перейдут на электронный документооборот

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель ГД Вячеслав Володин поручил аппарату нижней палаты парламента создать дорожную карту по переходу на электронный документооборот с российским кабмином. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Теперь все инициативы, которые правительство направляет в палату, будут поступать только в электронном виде. В пресс-службе добавили, что такое решение было принято по итогам совещания у спикера ГД.

"Со стороны Госдумы работу по подготовке дорожной карты по переходу на электронный документооборот между Госдумой и правительством РФ поручено руководителю аппарата Государственной думы Игорю Дивейкину", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в 2024 году в стране состоится эксперимент по оцифровке документов о получении образования или квалификации. Сейчас Рособрнадзор составляет дорожную карту на 2024–2027 годы, когда электронные документы об образовании будут внедрятся не в экспериментальном, а обязательном порядке.

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