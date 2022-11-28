МИД заявил о переносе заседания комиссии РФ и США по ДСНВ

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Заседание консультативной комиссии Москвы и Вашингтона по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений перенесли на более поздний срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Сессию планировали провести в Каире 29 ноября – 6 декабря.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что администрация США хотела возобновить диалог с Россией по ДСНВ с лета 2022 года. По данным ряда источников, это было тайной целью Белого дома.

При этом интерес Вашингтона демонстрирует его готовность взаимодействовать с Москвой по вопросам внешней политики, несмотря на санкции.



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