Трамп заявил, что США получили от Японии заказы на большое количество военной техники

Фото: ТАСС/EPA/DAVID MAREUIL

Соединенные Штаты получили от Японии заказы на очень большое количество военной техники. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время встречи с японским премьер-министром Санаэ Такаити.

Трамп отметил, что Вашингтон в курсе того, что Токио наращивает свои военные возможности. Он также подчеркнул, что США производят лучшее военное оборудование в мире.

Ранее госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования и услуг для ремонта боевых машин пехоты Bradley и систем ПВО HAWK Phase III на общую сумму около 322 миллионов долларов.

Киев запросил у Вашингтона комплектующие и услуги по ремонту и обслуживанию БМП Bradley, в том числе техническую помощь, обучение, публикации и логистическую поддержку.