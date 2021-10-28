США отложили испытания гиперзвукового оружия перед июньским саммитом с Путиным – СМИ

28 октября, 23:54
Фото: depositphotos/borjomi88
Белый дом задержал испытания гиперзвукового оружия за несколько дней до июньского саммита президентов США и России. Об этом со ссылкой на три источника в Пентагоне и американском конгрессе сообщает газета Politico.
"Менее чем за неделю до того, как Джо Байден встретился с <...> Владимиром Путиным в ходе июньского саммита в Швейцарии, Белый дом приказал Пентагону задержать давно запланированные испытания гиперзвуковой ракеты, чтобы не усиливать напряженность с Москвой", – говорится в сообщении.
Кроме того, анонимный источник из оборонного ведомства США рассказал, что и Россия не устраивала подобных вещей перед саммитом.
Отмечается, что в Белом доме не согласились с информацией о том, что Пентагон задержал запланированные испытания гиперзвуковой ракеты из-за саммита. В администрации американского лидера назвали публикацию Politico неточной.
Саммит Россия – США состоялся в июне в Швейцарии. Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры двух стран в том числе договорились о начале диалога по стратегической стабильности. Москва и Вашингтон уже провели несколько раундов встреч по этой теме.
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