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Политика

14:40

Лукашенко пообещал ответить на размещение танков США в Литве

политика за рубежом

Фото: kremlin.ru

Минск будет вынужден ответить на размещение танков США в Литве. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТА.

По его словам, еще никогда так демонстративно к границам Белоруссии не перебрасывались иностранные войска. "По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент", – подчеркнул глава государства.

Минску придется готовить свой ответ на подобную акцию, однако белорусы не должны "бряцать оружием". Лукашенко добавил, что "30 танков и 30 бронемашин" (которые США развернут в Литве. – Прим. ред.) не представляют никакой угрозы для белорусской армии.

"Мы четыре модернизации своей армии провели, и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ, и с каким противником мы не дай бог сможем столкнуться. Мы к этому готовились", – заключил президент.

Ранее в Литву доставили восемь танков Abrams и 21 боевую машину пехоты Bradley. Американская военная техника пробудет в Литве шесть месяцев.

В начале октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что размещать российскую военно-воздушную базу в Белоруссии нет смысла. По его словам, этого вопроса нет в повестке отношений между странами.

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