Обвиненный в незаконной деятельности японский консул покинул Владивосток

Фото: ЦОС ФСБ России

Консул генконсульства Японии Мотоки Тацунори, который ранее был задержан за получение сведений ограниченного распространения, вылетел из Владивостока в Москву, чтобы покинуть Россию.

Эту информацию РИА Новости подтвердил руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец.

"Покидает территорию России, как и было предписано", – заявил он.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что Тацунори вылетит из Москвы в Японию через Дубай.

26 сентября ФСБ России задержала Тацунори с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения. В ведомстве уточнили, что речь идет об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

По данным ФСБ, консул признал вину. После этого его объявили персоной нон грата и дали 48 часов на то, чтобы покинуть Россию.



Японского консула задержали во Владивостоке





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