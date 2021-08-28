Москве придется налаживать отношения с новыми властями в Афганистане – МИД РФ

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Спецпредставитель президента РФ в Афганистане Замир Кабулов заявил, что Москве придется налаживать взаимоотношения с новой властью в Афганистане. По его словам, РФ занимается этим уже восемь лет, поэтому встретила перемены относительно комфортно. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Соловьев Live.

"Состоявшийся факт прихода к власти движения талибов (движение Талибан запрещено в РФ) – это уже реалии жизни. И нам придется налаживать взаимоотношения с этой новой ситуацией и новой властью в Афганистане", – отметил он.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда 15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.