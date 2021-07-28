Петр Толстой: сделать Разворотневу советником мэра – верное решение

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Секретарь МГРО партии "Единая Россия" Петр Толстой поддержал назначение Светланы Разворотневой на должность советника мэра Москвы по вопросам ЖКХ.

"Общественный советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ – это очень ответственная должность, требующая полного погружения в проблемы москвичей. Я Светлану Викторовну знаю по совместной деятельности в Общественной палате РФ, она ведущий в стране эксперт в ЖКХ, и те вопросы, которые сейчас беспокоят жителей Москвы, она поможет решить, будучи проводником чаяний людей к исполнительной власти", – заявил Толстой.

Ранее Сергей Собянин пригласил Разворотневу на пост его советника по вопросам ЖКХ. Предложение было озвучено в рамках встречи в Штабе общественной поддержки с кандидатами и сторонниками партии "Единая Россия".

Разворотнева согласилась, поблагодарила за доверие и понадеялась, что будет действительно полезна и городу, и людям. Она также отметила, что одним из ключевых направлений является общественный контроль в системе ЖКХ и работа с владельцами жилья.