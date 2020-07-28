Российский дипломат ответил командующему ВМС США на заявления о ледоколе "Иван Папанин"

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Ледокол "Иван Папанин" является военным кораблем, в связи с чем установка на него вооружений не может вызывать вопросов, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла МИД РФ по особым поручениям Николая Корчунова.

Так он ответил на слова командующего ВМС США в Европе и Африке Джеймса Фогго. Американский военный сообщал, что ледокол "Иван Папанин" может нести крылатые ракеты "Калибр", которые не считаются оборонительным оружием.

Корчунов отметил, что данный тип вооружений не противоречит международным соглашениям, в которые входит Россия. Дипломат заявил, что "Иван Папанин" изначально не рассматривался как классический ледокол. Он подчеркнул, что установки ракет "Калибр" предусмотрены только в особый период.

"На это время планируется, что суда могут привлекаться для усиления корабельной группировки Северного флота, в зону ответственности которого входит вся трасса СМП, а также арктическое побережье России", – заявил Корчунов.

26 июля в Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад, приуроченный ко дню ВМФ. В связи с необходимостью соблюдения правил санитарной безопасности въезд в Кронштадт был ограничен.

Перед началом торжественного мероприятия президент России Владимир Путин поздравил всех с праздником. Он отметил, что военно-морской флот РФ достойно выполняет самые сложные задачи и безупречно служит отечеству. Глава государства напомнил, что ВМФ находится на страже суверенитета России уже более трех столетий.