Депутат МГД Козлов взял под контроль строительство школы в поселении Щербинка в Барышах

Фото: телеграм-канал "Тот самый КОЗЛОВ"

Возведение второго корпуса школы в поселении Щербинка в Барышах находится под контролем депутата Мосгордумы Александра Козлова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Еще в 2019 году, по поступившим наказам жителей районов Прима парк и Новомосковский в Щербинке, нам удалось добиться строительства первого корпуса школы на 700 мест, которую ввели в эксплуатацию в декабре 2023 года", – сказал он.

Козлов подчеркнул, что старое здание школы № 3 в Барышах снесли в апреле этого года. Во время общения с представителями компании-подрядчика ему сообщили, что специалисты приступили к земляным работам по устройству котлована.

Депутат добавил, что в рамках ранее выданного разрешения началось строительство нового учебного корпуса, в который смогут пойти 400 детей. По его данным, также реализуется ряд предложений, касающихся транспортной доступности новых микрорайонов и новой школы.

Строительство второго корпуса школы должно быть завершено в 2025 году.

Ранее школу и детский сад возвели в поселении Кленовском и в Сосенском ТиНАО. Они были построены на средства столичной Адресной инвестиционной программы.

В школе смогут учиться 300 человек, а в детском саду предусмотрено 350 мест.

