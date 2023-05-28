Зеленский предложил ввести санкции на 50 лет против Ирана

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Владимир Зеленский предложил ввести на 50 лет санкции в отношении Исламской республики Иран, следует из проекта постановления, внесенного президентом в Верховную раду Украины.

"Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской республике Иран", – сообщается в дополнении к проекту на сайте украинского парламента.

Из документа следует, что Киев предлагает полностью запретить торговые отношения с Ираном, остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, а также предотвратить выведение капиталов иранскими резидентами за пределы украинской границы.

Кроме того, проектом предполагается установить запрет на осуществление любых инвестиций в Исламскую республику и передачу резидентами технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности. Президент назначил кабмин, службу внешней разведки, службу безопасности и национальный банк ответственными за реализацию инициативы.

Ранее пресс-секретарь МИД Ирана Насера Канани раскритиковал слова Зеленского о том, что иранцам следует перестать поддерживать Россию. По его мнению, подобные заявления направлены против народа республики. Вместе с этим Канани подчеркнул, что такими высказываниями украинский президент хочет привлечь больше западного вооружения для ВСУ.