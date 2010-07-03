В Испании отреагировали на вызов посла в МИД РФ

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В испанском МИД считают "чрезмерной" реакцию Москвы на заявления и. о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля, назвавшего Россию "старым врагом".

"Мы были удивлены, негативно, реакцией России", − заявили представители испанского внешнеполитического ведомства РИА Новости. В МИД Испании подчеркнули, что Москва "чрезмерно отреагировала" на слова Борреля, "интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных с европейской точки зрения". "И это удивило нас, тем более что об этом заявили публично", − добавили в ведомстве.

28 мая посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррама Пареха был вызван в российский МИД, где ему выразили "сожаление в связи с недружественными высказываниями" и. о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля в одном из интервью. В МИД РФ подчеркнули, что слова испанского политика наносят ущерб двусторонним отношениям Испании и России.