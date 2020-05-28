Посла Испании вызвали в МИД РФ

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Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррама Пареха был вызван в МИД РФ. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как пояснили в российском МИД, послу Испании "было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и. о. министра иностранных дел по делам ЕС и сотрудничества Испании Жозепа Борреля в отношении России". Уточняется, что эти высказывания Боррель допустил в интервью "Эль Периодико" 23 мая.

В МИД РФ подчеркнули, что слова испанского политика наносят ущерб отношениям Испании и России и мешают "взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных".