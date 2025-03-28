Захарова заявила о возвращении Вия в Киево-Печерскую лавру

Фото: телеграм-канал "СПЖ – новости Православия"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры в украинской столице.

"Вий вернулся в Киев", – приводит ее слова ТАСС.

О захвате стало известно 28 марта. В Союзе православных журналистов сообщили, что сотрудник заповедника, вооруженный болгаркой, вместе с полицейскими проник в закрытое помещение монастыря.

Также уточнялось, что на территорию Киево-Печерской лавры прибыло большое количество сотрудников украинской полиции и представителей заповедника.

Вместе с тем Минкультуры Украины создало комиссию, которая займется исследованием останков святых, хранящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Работа группы продлится до 30 мая.

Ее участники должны будут определить историческую и научную значимость мощей преподобных Печерских, а также составить перечень предметов, которые могут быть отнесены к культурным ценностям.