Взрывы прозвучали в Одессе и Харькове

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы прозвучали в Харькове и Одессе, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Подробности о последствиях взрывов не сообщаются. На данный момент в нескольких регионах Украины, в том числе в Харьковской области, звучат сирены воздушной тревоги.

До этого Минобороны РФ сообщало о нанесении группового удара дронами и высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и центрам принятия решений. Кроме того, целью также стали предприятия военно-промышленного комплекса, места дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников.

