Еврокомиссия рекомендовала ЕС отозвать "золотые паспорта" у россиян из санкционного списка

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Еврокомиссия рекомендовала членам Евросоюза рассмотреть возможность отзыва полученных за инвестиции "золотых паспортов" у граждан России и Белоруссии, которые находятся под санкциями. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В Еврокомиссии опасаются, что подпавшие под санкции и оказывающие поддержку спецоперации на Украине россияне и белорусы благодаря "золотым паспортам" имеют возможность на свободу передвижения по Шенгенской зоне.

Комиссия также посоветовала отменить существующие схемы получения гражданства за инвестиции и обеспечить контроль для изучения связанных с этим рисков.

Ранее депутаты от ЛДПР и сенаторы предложили упростить порядок выдачи гражданства лицам, один из родителей которых в свидетельстве о рождении записан как русский. В пояснительной записке указано, что поводом для разработки инициативы стало усиление в странах Запада недружественных настроений по отношению к гражданам РФ, а также иностранцам и лицам без гражданства, имеющим русские или российские корни.

