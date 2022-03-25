В Госдуме предложили изменить дизайн российского паспорта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил изменить дизайн российского паспорта, чтобы документ был элементом популяризации истории и культуры государства.

По словам парламентария, проект нового дизайна будет разработан в ближайшее время. В частности, он предложил проиллюстрировать в нем исторические и культурно-значимые события России.

"В паспорте могут быть размещены образы, посвященные победе в Великой Отечественной войне, легендарный подвиг первых (людей. – Прим. ред.) в космосе, история Большого театра, подвиги наших легендарных полководцев разных эпох, о многонациональной семье России, географии – самой большой по площади страны", – сказал Хамзаев РИА Новости.

Ранее стало известно, что большинство российских мужчин и женщин считают, что патриотизм заключается в любви к родине. Как любовь к родной стране данное понятие воспринимают 64% опрошенных мужчин, тогда как среди женщин таких 70%.

