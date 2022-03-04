В ВШЭ выяснили, как мужчины и женщины понимают патриотизм

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Большинство российских мужчин и женщин считают, что патриотизм заключается в любви к родине. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

Уточняется, что мужчины менее склонны к романтичному восприятию патриотизма. Как любовь к родной стране данное понятие воспринимают 64% опрошенных мужчин, тогда как среди женщин таких 70%. Между тем 27% представителей мужского пола рассматривают патриотизм как готовность говорить даже горькую правду о стране. Согласны с этим только 21% женщин.

Многие опрошенные гордятся быть россиянами. Таких оказалось 28% респондентов. Нейтрально к своему гражданству относятся 23% мужчин и женщин, чуть меньше одной пятой испытывают обиду на Россию, но только у 4% российский паспорт вызывает чувство неполноценности.

Мужчины чуть чаще гордятся российским гражданством. Женщины же, наоборот, чаще ощущают обиду на страну.

Ранее психолог рассказала, как не стать для своих детей цензором. Она также прокомментировала опрос ВЦИОМ, согласно которому 53% россиян негативно относятся к тому, что их дети смотрят видеоблоги.

