28 февраля, 05:43Политика
Трамп может победить на праймериз в Мичигане – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/CAROLINE BREHMAN
Бывший президент США Дональд Трамп и действующий глава администрации Джо Байден одержат уверенную победу на праймериз республиканцев и демократов соответственно в штате Мичиган. Такой прогноз опубликовало издание CNN.
Так, по итогам обработки 14% бюллетеней Трамп заручился 66,1% голосов, тогда как его единственная соперница за республиканскую номинацию, экс-постпред США при ООН Никки Хейли – 29,4%.
Байден, в свою очередь, после обработки такого же количества бюллетеней набрал 79,4% голосов, а его конкурент Дин Филлипс не смог преодолеть барьер в 3%. Еще около 15% избирателей отдали свой голос за так называемый вариант "без обязательств", который призван выразить недовольство политикой Байдена, в частности, касательно конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее Байден заявлял, что идеи Дональда Трампа устарели, а сам он намерен отбросить американское государство в прошлое. Действующий президент также указал, что Трамп "почти так же стар", как и он сам.
Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что США проиграют третью мировую войну до ее начала, если у власти продолжит находиться Джо Байден. Трамп добавил, что нынешний глава государства не в курсе текущей ситуации в стране, а также окружен "очень плохими фашистами".
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