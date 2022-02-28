В ДНР заявили о приостановке всеобщей мобилизации в республике

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В Донецкой Народной Республике приостанавливается всеобщая мобилизация, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания", – сказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что Австралия будет посылать Украине оружие через партнеров по НАТО. По словам премьера, страны НАТО уже оказывают поддержку Украине и Австралия будет помогать им, финансируя поставки оружия через США и Великобританию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.