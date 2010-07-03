Эксперт оценил итоги переговоров Трампа и Ким Чен Ына

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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын используют свои встречи как "имиджевый и очень грамотный пиар-ход". Такую точку зрения высказал в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

По мнению эксперта, обе стороны понимали, что на саммите, прошедшем во Вьетнаме, будет очень сложно достичь "прорывного результата".

"Для Трампа, как и для Ким Чен Ына, важен не конечный результат, а процесс. Обе стороны заинтересованы в движении, в демонстрации того, что они встречаются, что диалог налажен и что они готовы сотрудничать", — отметил Данюк.

Он добавил, что эти встречи в ближайшее время вряд ли "выльются в какой-то пакет документов", который можно назвать прорывным.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры 27 февраля. Встреча длилась 2,5 часа, стороны обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрес сообщила, что лидеры стран провели "конструктивную" встречу, однако не сумели достичь итогового соглашения.

