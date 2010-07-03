Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:40

Эксперт оценил итоги переговоров Трампа и Ким Чен Ына

политика

12:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын используют свои встречи как "имиджевый и очень грамотный пиар-ход". Такую точку зрения высказал в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

По мнению эксперта, обе стороны понимали, что на саммите, прошедшем во Вьетнаме, будет очень сложно достичь "прорывного результата".

"Для Трампа, как и для Ким Чен Ына, важен не конечный результат, а процесс. Обе стороны заинтересованы в движении, в демонстрации того, что они встречаются, что диалог налажен и что они готовы сотрудничать", — отметил Данюк.

Он добавил, что эти встречи в ближайшее время вряд ли "выльются в какой-то пакет документов", который можно назвать прорывным.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры 27 февраля. Встреча длилась 2,5 часа, стороны обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрес сообщила, что лидеры стран провели "конструктивную" встречу, однако не сумели достичь итогового соглашения.

Читайте также

политика

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика