В ГД оценили слова депутата Рады о последствиях прекращения контракта по газу

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В Госдуме отреагировали на заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что завершение контракта с Россией о транзите газа приведет к падению украинской экономики. Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал такую позицию обоснованной.

Парламентарий пояснил, что мнение Рабиновича разделяют все здравомыслящие политики, экономисты и главы предприятий Украины. Они понимают, что действия украинского президента Петра Порошенко привели к коллапсу в государственном строительстве и к экономическому кризису, пояснил Водолацкий.

В беседе с RT депутат напомнил, что "России пришлось пойти на большие затраты, сделать новые нити газопроводов". Благодаря этому "Газпром" остался надежным поставщиком топлива для каждого жителя Европы", отметил парламентарий.

Как подчеркнул Водолацкий, транзит газа сильно помогал украинскому бюджету и теперь страна терпит большие убытки. "Более того, киевские власти считали, что транзитом через территорию своей страны можно шантажировать Европу и заявлять о недобросовестности России", − сказал депутат.

Ранее в Госдуме назвали "голосом разума" заявление представителя Верховной рады Евгения Мураева о том, что Франция и Германия считают Украину "ненадежным поставщиком" газа и заинтересованы в "обходных газопроводах",

Последнее транзитное соглашение по газу с Украиной действует до начала 2020 года. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что для сохранения транзита Киеву нужно предоставить четкие правила работы газотранспортной системы. По его словам, сам контракт на транзит должен стать коммерчески привлекательным.