В Хорватии заметили резкую смену позиции Байдена в вопросе помощи для Украины

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Президент США Джо Байден поменял позицию в вопросе помощи Украине, заявив Владимиру Зеленскому, что поставки вооружений не будут продолжаться вечно. Такое мнение высказал журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер.

"Байден на этот раз сказал, что продолжит помогать Украине "столько, сколько это будет возможным", – указал автор материала.

Рассуждая об этом, Метер отметил, что ранее западные политики постоянно произносили фразу "столько, сколько потребуется", которая в корне противоречит новому выражению.

Автор материала также уверен, что Байден поменял позицию в отношении России. По его мнению, американский лидер больше не желает стратегического поражения для Москвы.

Ранее стало известно, что у США остался один миллиард долларов для помощи Украине в 2023 году. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что приблизительно 96% из средств, предназначенных для замещения, уже было использовано. Оставшиеся 4% Пентагон планировал распределить до конца года.

