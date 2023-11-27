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27 ноября, 16:49

Политика

В Крыму заявили о раскрытии всех терактов на территории республики

Фото: телеграм-канал "Аксёнов Z 82"

Сотрудники полиции раскрыли все акты терроризма, которые были реализованы в Крыму. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что все участники терактов были задержаны. Однако Аксенов не раскрыл информацию, о каких конкретно террористических актах идет речь.

"Оперативная работа проводится, очень высокая эффективность со стороны Федеральной службы безопасности, министерства внутренних дел, Росгвардии, прокуратуры, следственного комитета", – добавил глава Крыма.

Ранее СМИ сообщили, что ответственность за ряд резонансных терактов в России несут сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), подготовку которых осуществляло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. В материале отмечается, что теракты осуществлялись элитными командами украинских оперативников. Они тренировались под руководством ЦРУ.

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