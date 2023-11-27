Истребитель Су-30СМ эффективно уничтожает безэкипажные катера ВСУ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский истребитель Су-30СМ, который используется российской армией в зоне СВО, успешно уничтожает безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Military Watch Magazine.

В публикации отметили его "высокую выносливость" и "исключительную маневренность", а также уникальный радар.

Уточняется, что главным новшеством конструкции истребителя является внедрение РЛС с фазированной решеткой Н011М "Барс" с максимальной дальностью обнаружения 400 километров.

Данный радар – один из крупнейших на истребителях за всю историю, он обеспечивает высокую степень ситуационной осведомленности о наземных, морских и воздушных целях, а также облегчает эффективное наведение для вооружения, которое применяется из-за пределов действия ПВО, подчеркнули в тексте.

Добавляется, что Су-30СМ может быть использован для разных типов задач.

Ранее сообщалось, что экипаж самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря уничтожил разведывательный катер ВСУ.

До этого Су-30СМ обнаружил и уничтожил украинский самолет во время патрулирования одного из районов. Уточняется, что истребители осуществляли прикрытие бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов ВКС РФ, когда те наносили удары по украинским военным объектам и технике.

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