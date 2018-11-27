Представительство России в ООН не исключило новых провокаций со стороны Украины

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В российском представительстве при ООН не исключают новых провокаций со стороны Украины. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные партнеры "не испытывали особого желания" обсуждать произошедшее накануне в Керченском проливе.

"Нас начали обвинять во всем, что произошло, требуя освободить украинских моряков и корабли. Я боюсь, что после того, как западные страны, которые имеют определенное влияние на Украину, продемонстрировали подобное отношение, украинская сторона может почувствовать себя более вольготно, чтобы принять участие в подобных провокациях в будущем", – сказал он в комментарии RT.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и были задержаны. По данным ФСБ России, кораблями управляли сотрудники СБУ, которые находились на борту. При задержании кораблей трое украинских военных получили ранения. Минздрав республики Крым заявил, что их жизням ничего не угрожает.

После задержания кораблей было введено военное положение в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях Украины. Также военное положение коснулось украинской территории на побережье Азовского и Черного морей.