МИД Мексики направил США ноту из-за инцидента с мигрантами на границе

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Министерство иностранных дел Мексики направило администрации США ноту протеста в связи с тем, что против мигрантов, пытавшихся прорваться через американскую границу, применили слезоточивый газ. МИД Мексики призвал власти Соединенных Штатов тщательно расследовать эти события, передает "Интерфакс".

Пограничники США применили слезоточивый газ против мигрантов из Центральной Америки, которые пытались преодолеть заграждения в районе Тихуаны и Сан-Диего.

Ранее Дональд Трамп разрешил военным на границе с Мексикой при необходимости стрелять в мигрантов на поражение. Кроме того, лидер США пригрозил закрыть границу.

9 ноября Трамп подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой.

Кроме того, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что размещенные на границе с Мексикой американские войска получили право применять оружие для защиты сотрудников таможенной службы от возможных нападений мигрантов.