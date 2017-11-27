МИД России подтвердил высылку польского историка в ответ на действия Варшавы

27 ноября, 19:22
Фото: портал Москва 24/ Роман Балаев
МИД подтвердил факт выдворения с территории РФ сотрудника Института национальной памяти Польши (IPN) историка Хенрика Глембоцкого.
"Хотели бы напомнить, что 11 октября польские власти по абсурдным обвинениям выслали из Польши российского ученого-историка, занимавшегося там преподавательской деятельностью", − цитирует "Газета.ру" сообщение ведомства. "Меры, принятые в отношении Х.Глембоцкого, являются ответом на этот недружественный акт", − пояснили в МИД РФ.
Как подчеркнули представители российского внешнеполитического ведомства, решение о нежелательности пребывания в стране польского историка приняли на основании Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года.
При этом в Минобороны Польши выдворение Глембоцкого охарактеризовали как "враждебный акт".
Ранее в Институте национальной памяти Польши рассказали о том, что 24 ноября ФСБ России задержала в Москве научного сотрудника Ягеллонского университета, доктора наук Хенриха Глембоцкого.
Уточняется, что Глембоцкий изучал отношения между Москвой и Варшавой в XIX−XX веках. Ему было предписано покинуть Россию в течение 24 часов. Историк уже вернулся в Польшу. По его словам, он не стал подписывать документы о необходимости покинуть Россию в отсутствие представителей посольства Польши, однако из Москвы все-таки улетел.
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