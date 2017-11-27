В Варшаве рассказали о выдворении из России польского ученого-историка

27 ноября, 05:20
Фото: ТАСС/ТАСС/ Александра Мудрац
Федеральная служба безопасности задержала в Москве польского ученого-историка Генриха Глембоцкого. Об этом сообщили в Институте национальной памяти Польши (IPN).
"Институт национальной памяти сообщает, что 24 ноября 2017 года Федеральная служба безопасности РФ задержала в Москве доктора наук Генриха Глембоцкого, научного сотрудника Ягеллонского университета", – цитирует РИА Новости заявление института.
Как сообщают в IPN, Генрих Глембоцкий, занимавшийся в России исследованиями в области отношений между Москвой и Варшавой в XIX-XX веках, по решению ФСБ должен в течение 24 часов покинуть территорию страны.
"Решение Федеральной службы безопасности означает блокирование возможности доступа к архивам в России", – заявляют в институте.
Сам ученый уже находится в Польше. Он отметил, что отказался без представителей польского посольства подписывать документы о необходимости покинуть Россию, но из страны все же улетел.
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