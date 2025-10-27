ТАСС: командующий штурмовыми войсками ВСУ выложил фото секретных карт в TikTok

Фото: tiktok.com/manko_valentin80

Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько выложил в соцсеть TikTok фотографию карт с грифом "секретно". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что карты зоны боевых действий заметили интернет-пользователи.

Ранее в СМИ появилась фотография президента Украины Владимира Зеленского, на которой он позирует в своем кабинете на фоне картин с горящим Кремлем и бойцами ВСУ на территории России. Сам Зеленский отметил, что картина с Кремлем в огне является его любимой.

Комментируя ситуацию, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила кабинет главы киевского режима с психбольницей.

