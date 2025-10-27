Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 13:16

Политика
Главная / Новости /

ТАСС: командующий штурмовыми войсками ВСУ выложил фото секретных карт в TikTok

Командующий штурмовыми войсками ВСУ выложил фото секретных карт в TikTok

Фото: tiktok.com/manko_valentin80

Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько выложил в соцсеть TikTok фотографию карт с грифом "секретно". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что карты зоны боевых действий заметили интернет-пользователи.

Ранее в СМИ появилась фотография президента Украины Владимира Зеленского, на которой он позирует в своем кабинете на фоне картин с горящим Кремлем и бойцами ВСУ на территории России. Сам Зеленский отметил, что картина с Кремлем в огне является его любимой.

Комментируя ситуацию, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила кабинет главы киевского режима с психбольницей.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика