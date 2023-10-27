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Действия властей Венгрии превращаются в большую угрозу для Евросоюза (ЕС), особенно после заявлений премьер-министра страны Виктора Орбана об оккупации и после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В связи с этим страна становится все более изолированной в ЕС. Об этом сообщили The Guardian высокопоставленные чиновники в Европе.

Эти поступки, отметил один из высокопоставленных дипломатов, ставят под сомнение вопрос о доверии к Венгрии со стороны ЕС как к союзнику и партнеру. По его словам, проблемы с венгерской стороной будут только усиливаться, из-за чего под угрозой находятся общие решения по стратегически важным темам.

"Венгрия становится все более изолированной, поскольку отсрочка вступления Швеции в НАТО негативно влияет на безопасность всех союзников", – подчеркнул второй высокопоставленный дипломат.

Увеличивающееся напряжение в отношениях между Венгрией и ЕС неофициально признают и в Будапеште. Один из высокопоставленных чиновников Венгрии сообщил, что сейчас на повестке стоит вопрос относительно "большой неопределенности будущего".

"Но что точно, так это то, что в будущем будет больший риск изоляции", – отметил он.

Однако, по информации издания, у Орбана еще есть козыри в рукаве, а именно председательство его страны в Совете ЕС во второй половине 2024 года, поэтому в ЕС уже высказывают опасения о том, как Будапешт воспользуется этой ролью.

Ранее Виктор Орбан заявил, что современный Евросоюз представляется плохой пародией на СССР. По словам венгерского премьера, для западных стран свобода представляется в бегстве, возможности изменить пол, национальность и идентичность. Однако для венгров это равносильно "вырыванию сердца".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя это, заявил, что Венгрию никто силой не удерживает в Евросоюзе (ЕС). Он подчеркнул, что членство в ЕС является свободным выбором каждой страны. Кроме того, он напомнил премьер-министру Венгрии о подавлении восстания в Будапеште советскими войсками в 1956 году. Как утверждает глава дипломатии ЕС, венгры прекрасно знают, как осуществляется настоящая оккупация.

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