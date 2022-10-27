Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В Томске отменили прямые выборы мэра в пользу конкурсной процедуры. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на решение депутатов Законодательной думы региона.

Спикер облдумы Оксана Козловская напомнила, что обращение с просьбой рассмотреть этот вопрос поступило от общественности.

"Проект закона направлен на установление единого порядка выборов главы муниципального образования для всех городских округов и муниципальных районов", – отметила Козловская.

По ее словам, положительные заключения на законопроект дали прокуратура, Минюст, областная администрация и юридический отдел думы.



Законопроект о переходе на конкурсную процедуру выборов мэра был одобрен без ограничения по срокам большинством голосов.

Ранее председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил, что высокие результаты "Единой России" на муниципальных выборах в Москве говорят о поддержке москвичами деятельности Сергея Собянина. По его словам, жители столицы понимают, что эффективно решать различные вопросы могут лишь муниципальные депутаты, которые умеют конструктивно взаимодействовать с властью.



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