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14:13

Комиссия Госдумы потребует лишить Deutsche Welle аккредитации

политика

14:13

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Фото: ТАСС/imago image/Stefan Ziese

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросит лишить телекомпанию Deutsche Welle (DW) аккредитации.

"Немецкая волна", действуя на территории РФ, нарушила законы, причем нарушила много законов. Мы сегодня приняли решение, чтобы была реакция на эти нарушения уполномоченными органами", – цитирует ТАСС главу комитета Василия Пискарева.

По его словам, экспертиза показала, что издание DW оправдывало действия блогера Владислава Синицы, осужденного в РФ по статье 282 УК РФ. Журналисты "фактически не признали его преступником", рассказал Пискарев.

Руководство телеканала отказалось участвовать в расследовании. Глава администрации издания Йоханнес Хоффманн пригласил российских парламентариев в Бонн или Берлин "для более детального обсуждения вопроса".

В начале августа в МИД РФ заявили, что DW пыталось вмешаться во внутренние дела России, публикуя призывы участвовать в несогласованных акциях в центре Москвы.

DW – немецкая государственная радиостанция и телеканал. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление находится в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV – в Берлине. Транслирует радио и телепередачи, а также интернет-вещание на тридцати языках, включая русский.

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