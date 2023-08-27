Папа Франциск заявил, что приедет в Монголию как брат жителей этой страны

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Папа Римский Франциск заявил, что приедет в Монголию как брат всех жителей этой азиатской страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Святого престола.

"В следующий четверг я на несколько дней отправлюсь в путешествие в самое сердце Азии, в Монголию. Речь идет об очень желанном визите. Он даст возможность обнять небольшую по численности, но полную жизни и великую в милосердии церковь", – заявил Папа Римский в своем обращении из окна Апостольского дворца в Ватикане.

В начале июня стало известно, что с 31 августа по 4 сентября Папа Римский совершит апостольскую поездку в Монголию по приглашению президента страны и местных церковных властей.

Понтифик обратился к жителям Монголии, отметив, что он рад быть среди них как брат. Он также поблагодарил власти Монголии за приглашение и выразил признательность всем, кто готовит этот визит.

В начале августа папа Римский Франциск совершил пятидневное путешествие в Португалию по случаю 37-го католического Всемирного дня молодежи. Эта поездка стала 42-м зарубежным визитом понтифика.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что необходимо сократить военные расходы в пользу поддержки нуждающихся людей. Он призвал сложить оружие, сократить военные расходы для обеспечения гуманитарных потребностей, превратить орудия смерти в орудия жизни.